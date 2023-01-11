«Манчестер Юнайтед» и «Челси» нацелились на Кейна 

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» планируют покупку нападающего сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарра Кейна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Отмечается, что соглашение игрока с командой Антонио Конте рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Как утверждает источник, переговоры по поводу трансфера 29-летнего нападающего состоятся в летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

Добавим, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За все время пребывания в клубе он провел 412 матчей, забил 265 голов и отдал 62 результативные передачи.