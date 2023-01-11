«Манчестер Сити» рассчитывает приобрести защитника «Реала» Менди за 60 миллионов евро 

Руководство «Манчестер Сити» желает подписать защитника «Реала» Ферлана Менди. Об этом сообщает испанская пресса.
Отмечается, что в 2019 году француз обошелся «сливочным» в 48 миллионов евро.
По информации источника, «горожане» готовы предложить за 27-летнего игрока королевскому клубу около 60 миллионов евро.
Напомним, что Менди присоединился к «Реалу» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2025 года.