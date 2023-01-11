«Челси» принял решение арендовать Феликса из-за травм 

Аренда Жоау Феликса в «Челси» оказалась вынужденной. В составе синих много травмированных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что на протяжении сезона у лондонцев из строя выбыло восемь футболистов, включая Риса Джеймса, Рахима Стерлинга и Н'голо Канте.

Как утверждает источник, в Лондоне не были уверены в аренде Жоау Феликса из мадридского «Атлетико», однако череда травм вынудила руководство «пенсионеров» принять условия «матрасников».

Напомним, что Феликс присоединился к «Челси» до конца текущего сезона. Клуб АПЛ заплатит за полугодовую аренду 11 миллионов евро.