Форвард «Торонто» Лоренцо Инсинье рассказал, почему не остался в чемпионате Италии после ухода из «Наполи».

Отмечается, что 31-летний нападающий покинул «адзурри» летом 2022 года.

«В прошлом году мной интересовались клубы чемпионата Италии, однако я навсегда останусь неаполитанцем и болельщиком «Наполи». В Серии А я мог играть только в этой футболке», – приводит слова Инсинье итальянская пресса.

Напомним, что в июле прошлого года Инсинье перешел в «Торонто», выступающий в МЛС. Он является воспитанником «Наполи», за который провел 434 матча, забил 122 гола и отдал 95 результативных передач.