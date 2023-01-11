«Марсель» готов продать Гендузи за 50 миллионов евро

В «Марселе» обозначили ценник на полузащитника Маттео Гендузи в размере 50 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Отмечается, что в начале текущего сезона бело-голубые выкупили хавбека у «Арсенала» за 11 миллионов евро.

Как утверждает источник, «южане» готовы расстаться с 23-летним игроком за 50 миллионов евро. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «Астон Вилла».

Добавим, что в нынешнем сезоне Гендузи за «Марсель» отыграл 22 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с командой Игоря Тудора рассчитан до лета 2025 года.