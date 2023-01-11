Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о потенциальном уходе Юссуфы Мукоко из клуба.

Отмечается, что контракт 18-летнего игрока с немецкой командой истекает летом 2023 года.

«Если интересы футболиста и команды не совпадают, то Юссуфа покинет наш клуб. Это может случиться, но, конечно, мы надеемся, что Мукоко останется с нами», — приводит слова Ватцке немецкая пресса.

Добавим, что Мукоко оказался в академии «Боруссии» в 2016 году. В текущем сезоне за шмелей он принял участие в 22 встречах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.