Свен-Йоран Эрикссон считает, что Рамушу нужно перейти в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон поделился мнением о форварде «Бенфики» Гонсалу Рамуше.

Отмечается, что по мнению шведского специалиста, 21-летний нападающий может пригодится «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

«Рамуш – фантастический игрок. Он должен оказаться в более серьезной лиге. Рано или поздно, он захочет перейти в большой клуб. Он бы отлично вписался в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Эрикссона британская пресса.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре Рамуш провел четыре матча в составе сборной Португалии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.