Мальдини считает, что Леау хочет продлить контракт с «Миланом»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о возможном продлении контракта с Рафаэлем Леау.

Отмечается, что ранее португальцем интересовались «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Прямо сейчас мы находимся в переговорах с футболистом. Обе стороны заинтересованы в сделке и стараемся найти наилучший исход Кажется, Леау хочет остаться в «Милане», – приводит слова Леау журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Стефано Пиоли он отыграл 22 матча, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.