Хитон – о работе тен Хага в «МЮ»: Он способен любого поставить на место

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Том Хитон поделился мнением о работе наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Отмечается, что английский голкипер выделает четкую дисциплину при нидерландском специалисте.

«Он профессионал, которые четко разъяснил, что приемлемо, а что нет. Он способен любого поставить на место. Благодаря слаженной работе команды, наши результаты улучшаются. Все становятся заодно, хотят этого и добиваются. Когда есть дисциплина, ты понимаешь, что не следует переходить черту», – приводит слова Хитона британская пресса.

Добавим, что тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В настоящий момент манкунианцы под его руководством занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 17 матчей.