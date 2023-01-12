«Торино» в меньшинстве вырвал победу у «Милана» в Кубке Италии

«Торино» на выезде оказался сильнее «Милана» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась после дополнительного времени со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.

В составе победителей отличился Мишел Адопо (11-я минута). Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук провел на поле 90 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, команда Ивана Юрича пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Сампдория» - «Фиорентина».