Гюндоган - о вылете «Манчестер Сити»: Разочаровывает не только результат, но игра

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал комментарий после поражения своей команды от «Саутгемптона» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Очень разочаровывает не только результат, но и игра. Это определенно не то, чего мы хотели. У нас были надежды пройти дальше в Кубке, но с таким выступлением не было никаких шансов», - приводит слова немецкого хавбека пресс-служба «горожан».

Напомним, что в составе победителей отличились Секу Мара (23-я минута) и Мусса Дженепо (28-я).

Ранее в полуфинал турнира пробились «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».