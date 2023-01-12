Скалони считает, что Месси может принять участие в следующем чемпионате мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси может принять участие в чемпионате мира-2026.

«Я думаю, что Месси может попасть на следующий чемпионат мира. Надо будет узнать его собственное мнение и посмотреть, хорошо ли он себя будет чувствовать в тот момент», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что национальная команда Аргентины стала победителем ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в финале Францию (3:3, пенальти - 4:2). На мировом первенстве Месси провел семь матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.