Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»

Российский полузащитник Илья Кухарчук объявил о подписании контракта с «Торпедо».

«Врываюсь в Telegram-канал уже моего клуба. Всем болельщикам привет. Только что я подписал контракт, и уже завтра улетаю с командой на сборы», - сказал Кухарчук в обращении в соцсетях.

Ранее Кухарчук и «Химки» расторгли контракт по согласию сторон. 32-летний полузащитник провел за подмосковный клуб 100 матчей во всех турнирах с января 2019 года, когда он перешел в «Химки» из «Томи». В составе «Химок» Кухарчук отметился 20 голами и 14 результативными передачами.