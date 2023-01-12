«Рубин» объявил об уходе Сайманова с поста генерального директора

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что Рустем Сайманов покинул пост генерального директора казанского клуба.

«С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство.

В 2017 году он вернулся в клуб - сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором. ФК «Рубин» выражает благодарность Рустему Фидаевичу», - говорится в заявлении клуба из Татарстана.

Добавим, что «Рубин» на данный момент выступает в Первой лиге. Команда располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков.