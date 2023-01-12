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«Манчестер Сити» стал самым лучшим клубом Европы по доходам, у «ПСЖ» рекордные убытки

Европейские команды постепенно восстановили свои доходы после пандемии.
12 января 2023 14:23
автор: Александр Евграфов

Ведущие футбольные клубы Европы постепенно восстанавливают свои доходы после пандемийных ограничений, сообщается в отчете, опубликованном ресурсом Football Benchmarkt.

По данным источника, чемпион Англии «Манчестер Сити» заработал рекордные 731 млн. евро, победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» - 714 млн. евро, однако в королевском клубе существенно выросли расходы. Тем не менее, «Реал» по итогам минувшего сезона остался в плюсе – его чистая прибыль составила 13 млн. евро.

Чистая прибыль «Манчестер Сити» в прошлом сезоне составила 49 млн. евро.

В то же время чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» потратил больше всех – 728 млн. евро, потерпев рекордные убытки. Это связано с тем, что клуб в минувшем сезоне подписал таких звезд футбола как Лионель Месси, Джанлуиджи Доннаруму, Ахрафа Хакими. Чистый убыток «ПСЖ» составил 369 млн. евро, что составило рекорд клуба.

Для сравнения, чистый убыток итальянского «Милана», занимающего вторую строчку по этому показателю – 67 млн. евро. Далее расположились турецкий «Трабзонспор» - 25 млн. и нидерландский «Аякс» - 24 млн. евро.

«Пари Сен-Жермен» также должен будет выплатить штраф, наложенный на клуб УЕФА, за нарушение правил финансового фэйр-плей. Он составил 63 млн. евро.

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