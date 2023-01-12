Саудовский «Аль-Хиляль» готов платить Месси зарплату в 300 млн евро

«Аль-Хиляль» готов предложить нападающему «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелю Месси контракт с зарплатой в 300 миллионов евро в год, большую часть из которой будет платить государство. Об этом сообщает зарубежная пресса.

К слову, «Аль-Хиляль» является самым принципиальным соперником «Аль-Насра», куда недавно перешел португальский форвард Криштиану Роналду.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне Месси провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.