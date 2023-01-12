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Сафиуллин стал новым президентом «Рубина», Хуснутдинов – директором клуба

Глава ФНС по Татарстану также возглавит и попечительский совет.
12 января 2023 14:38
автор: Александр Евграфов

Глава Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин стал президентом казанского «Рубина», сообщается на сайте футбольной команды.

В официальном сообщении также говорится, что Сафиуллин возглавит попечительский совет, который был вновь сформирован после перехода клуба под управление властей Республики Татарстан.

12 января была создана автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Учредителем выступило министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Также «Рубин» объявил о назначении бывшего директора ООО «СКП Татнефть-Ак Барс» Шамиля Хуснутдинова на пост директора АНО. Хуснутдинов за время работы в хоккейном клубе «Ак Барс» стал четырехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018), трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

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