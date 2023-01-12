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Бывший игрок сборной Замбии по футболу Мулала погиб после нападения своих собак

Тело 60-летнего спортсмена нашла его супруга.
12 января 2023 15:00
автор: Александр Евграфов

Бывший игрок сборной Замбии по футболу Филемона Мулала погиб в результате нападения собственных собак, сообщает Футбольная ассоциация Замбии (FAZ).

Трагедия случилась в Лихтенбурге в ЮАР, где жил 60-летний Мулала. Его тело было обнаружено супругой, а прибывшие сотрудники полиции и медики констатировали смерть после нападения трех собак.

Мулала сыграл в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. Он также выступал в разное время за замбийскую команду «Муфулира Уондерс» и южноафриканский «Кейптаун» Сперс».

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