Шатара и Диванович перешли из солигорского «Шахтера» в «Ахмат»

Защитник Милош Шатара из Боснии и Герцоговины и полузащитник Заим Диванович из Черногории перешли в грозненский «Ахмат», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашения с обоими игроками рассчитано на три с половиной года.

В минувшем сезоне Шатара и Диванович в составе «Шахтера» стали чемпионами «Белоруссии». Ранее клуб из Солигорска тренировал нынешний главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

Оба футболиста выступали за юношеские и молодежные сборные своих стран.

После 17 туров «Ахмат» набрал 26 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.