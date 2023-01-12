«Ливерпуль» заинтересован в приобретении младшего сына Лилиана Тюрама

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении опорного полузащитника «Ниццы» Хефрена Тюрама, который является младшим сыном чемпиона мира Лилиана Тюрама. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источников, французский клуб хочет сохранить 21-летнего игрока в составе, но красно-черные будут готовы отпустить футболиста в зимнее трансферное окно, если получат предложение в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что Тюрам перебрался в «Ниццу» из «Монако» в 2019 году. С тех пор он провел за команду 117 матчей, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.