Евгений Ловчев: Дзюбе не стоит выпендриваться, очередь за ним не стоит

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о вариантах для экс-капитана сборной России.

- Куда Дзюбе податься – в половину клубов РПЛ ему дорога по разным причинам закрыта?

- После ЧМ 2018 года он был на пике славы, мог выбирать. Прошло четыре года, Дзюба уже едет с горки понемногу. Сейчас не до жиру, не до больших денег, а лишь бы играть.

Куда Дзюбе податься - не знаю. Знаю, что выпендриваться ему не стоит. Видите, очередь за Дзюбой пока не стоит. Если кто-то предложит, нужно соглашаться.