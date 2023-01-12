«Спартак» не предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова

Московский «Спартак» не предлагал самарским «Крыльям Советов» подписать Рассказова. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на агента футболиста Валериюса Мижигурскиса.
По данным источника, в переходе футболиста заинтересован главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
«То, что, «Спартак» предлагал «Крыльям Советом» подписать Рассказова – это неправда, но вероятность перехода есть», - отметил в своем комментарии Мижигурскис.
Отметим, что в нынешнем сезоне 25-летний Рассказов, являющийся воспитанником «Спартака», провел в составе красно-белых четыре матча чемпионата России и не отметился результативными действиями.
источник: Metaratings.ru