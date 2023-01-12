Дмитрий Селюк: Месси продолжит играть в Европе, это Роналду никому не нужен

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предполагаемом трансфере аргентинца.

– Думаю, это просто хайп, пиар. Уже пошли разговоры, что катарские хозяева «ПСЖ» хотят продлить контракт с Месси, и, думаю, за ценой не постоят. «Барселона» тоже оживилась.

Да нет, ну зачем Месси чемпионат Саудовской Аравии? Он еще поиграет в Европе в больших клубах, и, видимо, в Европе завершит карьеру. Это Роналду некуда деваться, никому из европейских клубов он не нужен. Я имею в виду из топов, а в середняки он сам не пойдет, да они и не потянут его зарплату. Поэтому вариант с Саудовской Аравией для него был самым лучшим.