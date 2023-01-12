«Химки» проведут восемь товарищеских матчей во время тренировочных сборов

Футбольный клуб «Химки» проведет во время тренировочных сборов восемь товарищеских матчей, сообщает Telegram-канал подмосковного клуба.

19 января «Химки» сыграют с сербской «Воеводиной», на 28 января запланированы две игры – с «Велесом» и армянским «Пюником», 5 февраля – с ульяновской «Волгой» и «Ахматом», 12 февраля с московским «Динамо», 23 февраля с «Оренбургом», а 24 февраля с «Сочи».

После 17 туров «Химки» с 12 очками находятся в зоне вылета, на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Игры Российской премьер-лиги возобновятся 5 марта.