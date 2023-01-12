Защитник «Динамо» Варела подписал контракт с «Фламенго»

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела заключил контракт о переходе в бразильский «Фламенго», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано до зимы 2025 года.
Соглашение о полном переходе футболиста вступит в силу после окончания арендного соглашения, заключенного с московским «Динамо».
24 июля минувшего года Варела без предупреждения покинул расположение бело-голубых, а неделю спустя «Фламенго» объявил о его аренде.
Варела выступал за «Динамо» с 2020 года, проведя 42 матча. На минувшем чемпионате мира в Катаре выступал за сборную Уругвая.