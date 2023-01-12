World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аллегри – о матче с «Наполи»: Это будет прекрасный спортивный вечер 

13 января «Ювентус» встретится с неаполитанцами в 18-м туре Серии А.
12 января 2023 18:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 18-го тура Серии А с «Наполи».

Отмечается, что очная встреча итальянских команд состоится в пятницу, 13 января. Начало матча – 22:45 мск.

«Нам предстоит сыграть с лучшей командой лиги. Чувствую, что это будет прекрасный спортивный вечер. Не хочется думать о его значимости для турнирной таблицы. Я испытываю уважение к Лучано Спалетти, он очень забавный. У нас бывают моменты, когда мы можем спорить с ним на какую-то тему», – приводит слова Аллегри Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Напомним, что в настоящий момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 44 очка после 17 матчей. «Ювентус» располагается на второй строчке, имея в своем активе 37 очков.

Это интересно:
«Реал» и «Барселона» поспорят за защитника «Баварии» Павара 
Француз желает покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно. 
12.01.2023 18:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» продлил контракты с несколькими молодыми футболистами
Руководство команды игроках молодежной команды.
12.01.2023 18:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Аллегри – о матче с «Наполи»: Это будет прекрасный спортивный вечер 
13 января «Ювентус» встретится с неаполитанцами в 18-м туре Серии А.
12.01.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карраскаль возобновил тренировки с основным составом ЦСКА
Колумбиец вернулся в расположение клуба.
12.01.2023 17:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Динамо» Варела подписал контракт с «Фламенго»
Соглашение вступит в силу после истечения срока аренды.
12.01.2023 17:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Рубин» удалил с сайта все публикации о кадровых перестановках в команде
Удаленными оказались материалы об отставке президента команды, назначении нового руководства и учредителе.
12.01.2023 17:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Химки» проведут восемь товарищеских матчей во время тренировочных сборов
Кроме российских клубов, соперниками «Химок» станут команды из Сербии и Армении.
12.01.2023 17:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: Месси продолжит играть в Европе, это Роналду никому не нужен
Дмитрий Селюк: Месси продолжит играть в Европе, это Роналду никому не нужен
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт с зарплатой в 300 миллионов евро в год, это на 100 млн больше, чем получит Роналду в «Аль-Насре».
12.01.2023 16:37
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Спартак» не предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова
Тем не менее, по словам агента футболиста, вероятность перехода в самарский клуб есть.
12.01.2023 16:24
Футбол
Евгений Ловчев: Дзюбе не стоит выпендриваться, очередь за ним не стоит
Евгений Ловчев: Дзюбе не стоит выпендриваться, очередь за ним не стоит
Клубы РПЛ начали подготовку к весенней части чемпионата. Но пока еще без работы один из самых ярких наших форвардов последних лет Артем Дзюба.
12.01.2023 15:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика