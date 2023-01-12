Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 18-го тура Серии А с «Наполи».

Отмечается, что очная встреча итальянских команд состоится в пятницу, 13 января. Начало матча – 22:45 мск.

«Нам предстоит сыграть с лучшей командой лиги. Чувствую, что это будет прекрасный спортивный вечер. Не хочется думать о его значимости для турнирной таблицы. Я испытываю уважение к Лучано Спалетти, он очень забавный. У нас бывают моменты, когда мы можем спорить с ним на какую-то тему», – приводит слова Аллегри Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Напомним, что в настоящий момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 44 очка после 17 матчей. «Ювентус» располагается на второй строчке, имея в своем активе 37 очков.