«Реал» и «Барселона» поспорят за защитника «Баварии» Павара 

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 26-летний игрок хочет найти новый вызов.

Как утверждает источник, в услугах флангового защитника заинтересованы клубы Ла Лиги. «Реал» рассчитывает найти на трансферном рынке замену для Дани Карвахаля. В «Барселоне» рассматривают футболиста как основного на позицию правого защитника. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что Павар выступает за «Баварию» с лета 2019 года. В текущем сезоне за команду Юлиана Нагельсмана он провел 21 матч и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с красными рассчитан до конца сезона-2023/2024.