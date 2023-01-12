ФИФА огласила номинантов на звание лучшего тренера 2022 года 

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала главных претендентов в номинации «Лучший тренер 2022 года».
Сообщается, что в список вошли два клубных наставника и три тренера сборных.
В перечене номинантов оказались пять специалистов: Лионель Скалони (сборная Аргентины), Карло Анчелотти («Реал»), Дидье Дешам (сборная Франции), Валид Реграги (сборная Марокко) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Напомним, что данная церемония награждения проводится с 2016 года. В прошлом году победителем стал бывший наставник «Челси» Томас Тухель.