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Месси, Мбаппе и Холанд — в списке претендентов на звание лучшего игрока ФИФА за 2022 год 

Составленный список состоит из 14 футболистов. 
12 января 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Стали известен список номинантов на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что в претендентах не оказалось имен Криштиану Роналду и Гарри Кейна.

Список претендентов выглядит следующим образом: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джуж Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Садио Мане («Бавария»), Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»).

Добавим, что на прошлой церемонии награждения победителем в этой номинации признали форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

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