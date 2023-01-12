Сборная Марокко не примет участие в Кубке африканских наций 

Сборная Марокко пропустит ближайший кубок африканский наций. Об этом сообщает пресс-служба Королевской марокканской федерации футбола.
Отмечается, правительство Алжира не предоставило официального разрешения на влет в страну авиакомпании Royal Air Maroc, которой пользуется национальная команда Марокко.
Сообщается, что предварительное соглашение с главами алжирской страны было получено, однако марокканцы не получили официального документа.
Добавим, что на минувшем чемпионате мира в Катаре сборная Марокко пробилась в полуфинал турнира, где уступила национальной команде Франции со счетом 0:2.