Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды», - говорится в сообщении.

Петраков был назначен главным тренером национальной команды в 2021 году. Под его руководством команда заняла второе место в групповой стадии Лиги наций сезона- 2022/23 в дивизионе В, а также не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре.