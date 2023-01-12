Ришарлисон и Балотелли претендуют на награду имени Пушкаша за лучший гол года 

Международная федерация футбола (ФИФА) представила список претендентов на премию Пушкаша за лучший забитый мяч в 2022 году.
Отмечается, что награду лучшего сезона вручают с 2009 года.
Список номинантов выглядит следующим образом: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Амандин Анри (жен.«Лион»), Тео Эрнандес («Милан»), Алу Куоле (сб. Австралии), Килиан Мбаппе (сб. Франции), Франсиско Гонсалес («Сентраль Кордова»), Марцин Олекси («Варта Познань»), Сальма Параллуэло (жен. «Барселона»), Димитри Пайет («Марсель»), Ришарлисон (сб. Бразилии), Алессия Руссо (жен. сб. Англии).
Напомним, что в прошлый раз победителем в данной номинации стал полузащитник «Севильи» Эрик Ламела.