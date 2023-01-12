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«Барселона» нацелилась на полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Глуха

Ранее израильским футболистом интересовался «Зенит».
12 января 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность покупки хавбека «Маккаби Тель-Авив» Оскара Глуха. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт 18-летнего игрока с 23-кратным чемпионом Израиля рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источника, каталонский клуб планирует трансфер израильтянина в следующим летом. Сине-гранатовые рассчитывают, что это удачное приобретение на будущее.

Добавим, что Глух является воспитанником «Маккаби Тель-Авив». В текущем сезоне он провел 21 матч, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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