Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о своем этапе карьеры в стане сине-гранатовых.

Отмечается, что в настоящий момент испанский хавбек выступает за «Виссел Кобе».

«Когда я играл за «Барселону», я был самым счастливым человеком в мире. Возможно, я вернусь в этот клуб, но уже все будет по-другому. Задачи и условия будут другими в отличие от тех, когда я был игроком. Подождем, что случится в будущем», – приводит слова Иньесты американская пресса.

Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб 38-летний футболист отыграл 674 матча, забил 57 голов и отдал 138 результативных передач.