«Бавария» желает приобрести нападающего «Ювентуса» Влаховича

Руководство «Баварии» заинтересовано в услугах форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что ранее сербским футболистом интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Как утверждает источник, мюнхенская команда находится в поисках забивного нападающего. 22-летний игрок является подходящей кандидатурой для баварцев, однако представителей немецкой команды отпугивает стоимость футболиста. «Бьянконери» рассчитывают получить за трансфер около 110 миллионов евро.

Напомним, что Влахович присоединился к «Ювентусу» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он за команду Массимилиано Аллегри он провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.