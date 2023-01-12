Отец Месси вступил в переговоры с клубом «Аль-Хиляль» по поводу трансфера сына 

Отец Лионеля Месси, представляющий интересы сына, Хорхе находится в Саудовской Аравии и обсуждает возможность перехода своего клиента в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 35-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, саудовский клуб предлагает аргентинцу зарплату в размере 300 миллионов евро в год. Не сообщается, на какой стадии переговоров стороны находятся в данный момент.

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.