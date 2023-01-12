Игрок «Ньюкасла» Жоэлинтон обвиняется за вождение в нетрезвом виде

Форвард «Ньюкасла» Жоэлинтон попал под судейское разбирательство. Игрока застали за вождением под воздействием алкоголя. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что трансфер бразильца обошелся «сорокам» в 45 миллионов евро.
Как утверждает источник, сотрудники полиции задержали 26-летнего футболиста ночью, 26 января и определили, что игрок находится в алкогольном опьянении.
Напомним, что Жоэлинтон присоединился к «Ньюкаслу» летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 21 проведенная встреча, три гола и три результативные передачи.