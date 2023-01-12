«Очень плачевная ситуация с коленом»: Близкие Алексея Гасилина высказались о его уходе из футбола

В начале 2022 года Алексей Гасилин, экс-нападающий питерского «Зенита» и немецкого клуба «Шальке», чемпион юношеского Евро 2013 года, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Он был вынужден сделать это в 25 лет. Почему перспективный футболист принял такое решение, попробовали разобраться в эфире «Авторадио». В программе «Мама знает все» своим мнением поделились мама спортсмена Регина Гасилина, а также другие близкие люди и тренеры Алексея.

Сейчас, взяв паузу в большом футболе, Алексей Гасилин выступает в Медиалиге вместе с медийными персонами, звездными артистами и блогерами. Сам Гасилин тоже стал блогером, и, по словам близких людей, ему это нравится.

- Перед Алексеем встал вопрос, что нужно заканчивать с профессиональным спортом, очень плачевная ситуация с коленом, – объяснила мать футболиста. – Но, как он говорит, кроме футбола он ничего не может. Так получилось, что младший ему сказал: «Попробуй в Медиалиге, у тебя получится!» До прихода в медийный футбол Алексея не было в соцсетях, но потихонечку Толя стал ему показывать, как надо вести блог.

В итоге, с помощью брата Анатолия, у Алексея действительно все получилось, он увлекся блогерством. Канал братьев Гасилиных на Youtube нравится подписчикам. Недоволен только дедушка братьев.

- Дедушка у нас не очень любит блогеров, – призналась Регина Гасилина. – Для него Алексей – футболист, не блогер. А младший, наоборот, блогер, а потом футболист. Дедушка считает, что блогерство – это не профессия, не специальность, просто люди дурью маются. Пытаюсь папе объяснить, что это не так.

Решение приостановить профессиональную карьеру так рано далось Алексею Гасилину не просто, да и вся семья была в шоке. Но боли от травм, операция на голеностопном суставе, возникшие проблемы с коленом заставили сделать выбор. По мнению Александра Смыкова, первого тренера футболиста, сыграло роль и разочарование в карьере. Начав суперперспективно, став чемпионом и вице-чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, Алексей Гасилин так и не получил достойного места во взрослом статусном клубе страны.

- Думаю, что карьера у него, конечно, должна была быть более интересная, – отметил Смыков. – Что говорить, ведь он в «Шальке» играл с тем же Сане. Хотя бы на уровне Головина должен был быть, который сейчас играет в «Монако» и сборной. Тут многое наложилось. Но в первую очередь травмы, я думаю.

По словам Анатолия Гасилина, из-за последствий травм Алексей даже перестал получать прежнее удовольствие от футбола, кроме физических появились психологические проблемы. Но после паузы возвращение в большой футбол будет обязательно, уверен брат.

- Я не знаю, как он чувствует свои ноги, свои колени, но мне кажется, несмотря ни на что, у него достаточно таланта и самолюбия, чтобы продолжить играть. Как минимум вернуться в российскую премьер-лигу, – заявил Анатолий Гасилин.

«Мама знает все» – совместный проект «Авторадио», Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка». В третьем сезоне шоу слушателей ждет много историй о звездах спорта, рассказанных близкими людьми, тренерами и, конечно, матерями спортсменов – теми, кто, оставаясь в тени, стоят ближе всех к происходящему. Ведущие программы – Катрина Гайсина и звезда шоу «Мурзилки Live» Татьяна Гордеева.