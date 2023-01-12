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«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Азаром 

«Канониры» готовы приобрести бельгийца в случае срыва трансфера Мудрика. 
12 января 2023 22:35
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки форварда мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что лондонский клуб ищет варианты усиления атаки после травмы Габриэля Жесуса.

Как утверждает источник, «пушкари» находятся в поиске альтернативы нападающему «Шахтера» Михаилу Мудрику, если 22-летний игрок откажется от перехода. Клуб АПЛ вступил в переговоры с королевской командой по поводу возможного трансфера бельгийского футболиста этой зимой.

Напомним, что Азаз выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Карло Анчелотти провел семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с мадридцами истекает в конце текущего сезона.

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