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Феликс выйдет в стартовом составе «Челси» спустя день после перехода 

Португалец сыграет за «пенсионеров» в 7-м отложенном туре АПЛ против «Фулхэма».
12 января 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Португальский нападающий Жоау Феликс попал в стартовый состав «Челси» на матч 7-го тура АПЛ против «Фулхэма». Встреча была отложена в угоду расписания команд. Начало – 23:00 мск.

Отмечается, что за день до матча синие арендовали 23-летнего форварда у мадридского «Атлетико».

«Фулхэм»: Лено, Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон, Пальинья, Х. Рид, Перрейра, Б. Рид, Виллиан, К. Винисиус.

«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Силва, Кулибали, Аспиликуэта, Закария, Ковачич, Холл, Маунт, Хаверц, Феликс.

Напомним, что в данный момент «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 17 матчей. «Фулхэм» на седьмой строчке, имея в своем активе 28 очков.

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