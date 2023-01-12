Феликс выйдет в стартовом составе «Челси» спустя день после перехода 

Португальский нападающий Жоау Феликс попал в стартовый состав «Челси» на матч 7-го тура АПЛ против «Фулхэма». Встреча была отложена в угоду расписания команд. Начало – 23:00 мск.
Отмечается, что за день до матча синие арендовали 23-летнего форварда у мадридского «Атлетико».
«Фулхэм»: Лено, Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон, Пальинья, Х. Рид, Перрейра, Б. Рид, Виллиан, К. Винисиус.
«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Силва, Кулибали, Аспиликуэта, Закария, Ковачич, Холл, Маунт, Хаверц, Феликс.
Напомним, что в данный момент «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 17 матчей. «Фулхэм» на седьмой строчке, имея в своем активе 28 очков.