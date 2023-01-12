Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура АПЛ.

Отмечается, что испанский специалист остался недоволен поражением своей команды в матче 1/4 финала Кубка Лиги против «Саутгемптона» (0:2).

«Если мы покажем такой же уровень игры, как с «Саутгемптоном», у нас не будет шансов. В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» выступают так, как они хотели на протяжении многих лет. Но мы готовы и знаем, как противостоять этой команде», – приводит слова Гвардиолы британские СМИ.

Добавим, что встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 14 января, в субботу. Начало матча – 15:30 мск.

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