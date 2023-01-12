Трансфер Коутиньо в «Барселону» признан худшим в истории футбола

Стал известен список самых неудачных трансферов игроков в истории футбола. Рейтинг был составлен британской прессой.

Отмечается, что в пятерке худших оказались три перехода футболистов в «Барселону».

Сообщается, что на первом месте оказался переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году. На второй строчке расположился трансфер Антуана Гризманна в каталонский клуб в 2019 году. Тройку худших замкнула сделка по Жоау Феликсу. Португальский форвард перешел из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году.

Добавим, что в десятке также оказались Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году), Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019 году), Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году) и Усман Дембеле (из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» в 2017 году).