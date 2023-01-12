Малиновский отреагировал на свой переход в «Марсель» 

Новоиспеченный игрок «Марселя» Руслан Малиновский поделился впечатлениями о своем переходе во французскую команду.

Отмечается, что об аренде украинца в клуб Лиги 1 стало известно 9 января.

«Марсель — великий город с большой футбольной историей. Это самая крупная французская команда. Хочу помочь клуб достигнуть великих результатов. Я не сомневался в переходе, я должен был оказаться здесь еще в августе, потому что «Марсель» четко дал понять, что нуждается во мне», – приводит слова Малиновского французская пресса.

Добавим, что «Марсель» арендовал Малиновского у «Аталанты» до конца текущего сезона. У бело-голубых есть право выкупа футболиста за 13 миллионов евро.