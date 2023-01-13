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«Челси» потерпел поражение от «Фулхэма», Феликс был удален во втором тайме

Португалец дебютировал в составе лондонцев.
13 января 2023 00:58
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Челси» на выезде уступили «Фулхэму» (1:2) в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Виллиан, отличившийся на 25-й минуте, а также Карлос Винисиус (73). «Синие» ответили забитым мячом Калиду Кулибали (47).

Также добавим, что новичок «аристократов» Жоау Феликс вышел в стартовом составе своей команды и получил красную карточку на 58-й минуте.

Таким образом «Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет десятым с 25 очками.

15 января «Фулхэм» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Челси» в тот же день на своем поле примет «Кристал Пэлас».

источник: «Советский спорт»
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