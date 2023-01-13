«Спартак» подтвердил отсутствие Промеса на первом тренировочном сборе в ОАЭ

«Спартак» назвал состав на первый тренировочный сбор команды перед началом второй части сезона.
Сбор пройдет 13 по 27 января в Дубае.
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.
Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус, Никита Чернов.
Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Виталий Шитов.
Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон, Александр Соболев.
Форвард Квинси Промес будет готовится по индивидуальному графику, Полузащитник Виктор Мозес восстанавливается от травмы, а защитникам Николаю Рассказову и Миху Мевле ищут варианты продолжения карьеры в других клубах.