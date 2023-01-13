World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Моуринью признался, что отказался возглавить сборную Португалии

Специалист решил сосредоточиться на клубной деятельности.
13 января 2023 09:39
автор: Александр Шульгин

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что ему поступало предложение возглавить сборную Португалии, однако он ответил отказом.

«Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить президента Федерации футбола Португалии. Его слова, то, что он сказал обо мне, заставляет меня чувствовать гордость. Он сказал, что я был одним из возможных вариантов, хоть и не единственным. Я горжусь этим. Но это я решил не идти в сборную. Я здесь, и это главное», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Португалия выступила неудачно, проиграв в четвертьфинале команде Марокко (0:1). После вылета сборной ее бывший наставник Фернанду Сантуш объявил о своей отставке.

На данный момент команда до сих пор без главного тренера.

Это интересно:
Моуринью признался, что отказался возглавить сборную Португалии
Специалист решил сосредоточиться на клубной деятельности.
13.01.2023 09:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» подтвердил отсутствие Промеса на первом тренировочном сборе в ОАЭ
Лидер атаки красно-белых будет готовиться ко второй части сезона индивидуально.
13.01.2023 09:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» потерпел поражение от «Фулхэма», Феликс был удален во втором тайме
Португалец дебютировал в составе лондонцев.
13.01.2023 00:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, обыграв «Бетис» в серии пенальти
В решающей встрече соперником каталонцев станет «Реал».
13.01.2023 00:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Малиновский отреагировал на свой переход в «Марсель» 
Французский клуб арендовал 29-летнего полузащитника у «Аталанты» с правом выкупа за 13 миллионов евро.
12.01.2023 23:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Трансфер Коутиньо в «Барселону» признан худшим в истории футбола
Трансфер Коутиньо в «Барселону» признан худшим в истории футбола
В топ-5 – три перехода в стан сине-гранатовых.  
12.01.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Милан» продлил контракт с Беннасером до 2027 года
25-летний полузащитник присоединился к миланской команде в 2019 году.
12.01.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиола – о матче с «Манчестер Юнайтед»: Знаем, что нам нужно делать
Манчестерское дерби состоится 14 января.
12.01.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Азаром 
«Канониры» готовы приобрести бельгийца в случае срыва трансфера Мудрика. 
12.01.2023 22:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Феликс выйдет в стартовом составе «Челси» спустя день после перехода 
Португалец сыграет за «пенсионеров» в 7-м отложенном туре АПЛ против «Фулхэма».
12.01.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика