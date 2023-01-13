Моуринью признался, что отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что ему поступало предложение возглавить сборную Португалии, однако он ответил отказом.

«Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить президента Федерации футбола Португалии. Его слова, то, что он сказал обо мне, заставляет меня чувствовать гордость. Он сказал, что я был одним из возможных вариантов, хоть и не единственным. Я горжусь этим. Но это я решил не идти в сборную. Я здесь, и это главное», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Португалия выступила неудачно, проиграв в четвертьфинале команде Марокко (0:1). После вылета сборной ее бывший наставник Фернанду Сантуш объявил о своей отставке.

На данный момент команда до сих пор без главного тренера.