Главный тренер «Челси» обратился к фанатам, скандировавшим имя Абрамовича

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер обратился к фанатам команды, недовольными ее результатами в текущем сезоне.

«Конечно, я могу понять, что фанаты разочарованы тем, что мы проиграли. Это нормально, я подошел и похлопал им, потому ценю их поддержку.

Это нелегко. Мы страдаем, они страдают, поэтому мы сочувствуем им и чувствуем их разочарование. Думаю, что важно, чтобы мы держались вместе и старались пережить этот трудный период, потому что это действительно сложный период», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «аристократов».

Напомним, после 18 матчей «Челси» с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. В последней встрече лондонцы уступили «Фулхэму» со счетом 1:2.

В Кубке Англии команда потерпела разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Недовольные болельщики скандировали имя предыдущего владельца клуба Романа Абрамовича.