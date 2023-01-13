Уткин о Промесе: Он проходит по делу о наркотиках, понимаете? О полтонны кокаина

Комментатор и блогер Василий Уткин объяснил, почему, по его мнению, московский «Спартак» обязан приостановить контракт с полузащитником Квинси Промесом.

«Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина. Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее.

А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности. Но пусть объяснится с законом. А до тех пор - контракт стоп, не позорь Спартак; вернее, не смей бросать на него тень - разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами - и приходи», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно о том, что футболист пропустит первый тренировочный сбор команды в ОАЭ по личным причинам. Многие эксперты полагают, что это связано с подписанием арабским государством договора об экстрадиции преступников с Нидерландами, гражданином которых является Промес.

На родине игрок обвиняется в причинении телесных повреждений в результате нападения с ножом на одного из своих родственников, а также проходит подозреваемым по делу о сбыте наркотических средств.