Футболист сборной Бельгии отстранен от тренировок в своем клубе, им интересуется «Тоттенхэм»

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби отстранил бельгийского полузащитника Леандро Троссарда от работы с основным составом.

По информации зарубежных журналистов, наставник недоволен самоотдачей игрока на тренировках после его возвращения с ЧМ-2022 в Катаре.

В то же время, за ситуацией внимательно наблюдает руководство лондонского «Тоттенхэма», которое не прочь сделать футболисту предложение.

Напомним, в текущем сезоне Троссард провел 17 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи. В составе сборной Бельгии на мундиале он принял участие в трех матчах группового этапа и не отметился результативными действиями, а его команда не смогла пробиться в плей-офф турнира.