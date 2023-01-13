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Футболист сборной Бельгии отстранен от тренировок в своем клубе, им интересуется «Тоттенхэм»

Игрок снизил к себе требования после возвращения с ЧМ-2022.
13 января 2023 11:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби отстранил бельгийского полузащитника Леандро Троссарда от работы с основным составом.

По информации зарубежных журналистов, наставник недоволен самоотдачей игрока на тренировках после его возвращения с ЧМ-2022 в Катаре.

В то же время, за ситуацией внимательно наблюдает руководство лондонского «Тоттенхэма», которое не прочь сделать футболисту предложение.

Напомним, в текущем сезоне Троссард провел 17 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи. В составе сборной Бельгии на мундиале он принял участие в трех матчах группового этапа и не отметился результативными действиями, а его команда не смогла пробиться в плей-офф турнира.

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Футболист сборной Бельгии отстранен от тренировок в своем клубе, им интересуется «Тоттенхэм»
Игрок снизил к себе требования после возвращения с ЧМ-2022.
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