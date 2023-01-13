Вагнер Лав хочет создать в Бразилии фарм-клуб ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент легенды ЦСКА бразильца Вагнера Лава, рассказал, что его клиент хочет на родине создать фарм-клуб армейев.

«Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнером ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву», - приводит «Метарейтинг» слова агента.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил 124 гола и отдал 53 ассиста. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.

На данный момент Вагнер выступает в бразильском «Спорт Ресифе».